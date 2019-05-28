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الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:37 م
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الخميس.. إطلاق استراتيجية محافظة الجيزة لتغير المناخ

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:25 م
الخميس.. إطلاق استراتيجية محافظة الجيزة لتغير المناخ تغيرات مناخية - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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تشهد محافظة الجيزة الخميس المقبل، إطلاق استراتيجية لتغير المناخ، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبالتزامن مع بدء كافة المحافظات فى وضع استراتيجيات لمواجهة تغير المناخ، ضمن أبرز عناصر الخطة المصرية لوضع استراتيجية وطنية للتكيف مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والحد من الكوارث المرتبطة بها، والعمل على وضع الخطة الوطنية للتكيف.

 

وتعمل الحكومة على دمج بُعد تغير المناخ، تغير المناخ في خطة عمل كافة الوزارات المعنية، ومن أبرز نتائج هذا الدعم التمويل الذي حصلت عليه مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومجال الموارد المائية والرى، بجانب تشكيل المجلس الوطنى لتغير المناخ بعضوية عدد من الوزراء المعنيين فى لجنته العليا "البيئة، الخارجية، التخطيط، المالية، التعاون الدولي والاستثمار، الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، وممثل عن المجموعة الوزارية للخدمات".

 


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التغيرات المناخية

خطة الجيزة للتكيف مع التغيرات المناخية

التكيف مع التغيرات المناخية

الخطة الوطنية للتكيف


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