الخارجية الإيرانية: نسعى لإزالة أى سوء فهم مع دول المنطقة ونأمل بأن يسود الأمن

أكد سفير إيران في باريس بهرام قاسمي، استعداد بلاده الدائم للتعاطي والحوار وإزالة سوء الفهم مع بعض دول الخليج ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء .

تحدث السفير الإيراني في مؤتمر" خفض التوتر في الخليج" والمنعقد في مجلس الشيوخ الفرنسي، قائلا " إن إيران كررت على الدوام خلال الأعوام الماضية استعدادها لعقد معاهدة عدم الاعتداء مع دول الخليج من أجل بناء الثقة والمساعدة بإزالة الهواجس الناجمة عن

إيحاءات التخويف من قبل الآخرين، مضيفا أن "إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يمكنه ان يترافق مع الواقع حينما يتم الأخذ بنظر الاعتبار مصالح جميع دول الخليج الفارسي"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وأكد قاسمي أن "إيران تؤمن إيمانا راسخا بأن لا دولة في المنطقة يمكنها لوحدها ضمان الأمن والسلام والاستقرار فيها"، مضيفا أنه ومن أجل إرساء الأمن والسلام والاستقرار الدائم يتوجب على جميع دول المنطقة المبادرة بصورة مشتركة في هذا المسار في إطار جهود

جماعية مترافقة مع إرادة راسخة وتعاون مشترك.