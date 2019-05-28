الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى غدا لمتابعة الاستعداد لعيد الفطر وتوافر السلع

كتبت هند مختار

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات لعيد الفطر وتوافر السلع، بجانب عدد من الملفات المختلفة .

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر (4 وحدات سياحية) للرفع على الجفاف لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 1/5/2019، مع الالتزام بالضوابط التى طرحها وزير النقل، وذلك لحين الانتهاء من بناء الحوض العائم بالبحيرة، وحتى تتمكن تلك الوحدات من وضع خطط التسويق وإبرام الاتفاقيات والتعاقد على تنفيذ برامج سياحية فى بحيرة السد العالى مع شركات السياحة.