الحبس 6 أشهر للمتهم بتعاطى المواد المخدرة ببولاق الدكرور

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "م.إ" بالحبس 6 أشهر، لاتهامه بتعاطى المواد المخدرة ببولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين محمود عبد المنعم عبده و محمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد على سنوسى.

وأسندت النيابة للمتهم "م.إ" "عامل"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطى، وحيازة سلاح أبيض، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ترجع الواقعة بتلقى قسم بولاق الدكرور، بلاغاً يفيد بقيام المتهم المذكور، بتعاطى المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط المتهم، وتحرير المخضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.