التعليم تبدأ غدا تظلمات الشهادة الإعدادية وتستمر أسبوعين

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن بدء تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية ابتداء من غدا الأربعاء وتستمر لمدة أسبوعين.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اعتمد امس نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثاني 2019/2018 بمحافظة القاهرة.

وقال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نسبة النجاح بالإعدادية العامة بلغت (82%)، و نسبة النجاح (للمكفوفين) 72.2 %، ونسبة النجاح (للصم وضعاف السمع) 97.6 %، ونسبة النجاح (القسم المهنى) 75 %، بينما بلغت نسبة النجاح (للمدارس الدولية) 97.9%، والإعدادية الرياضية 72.72%

وكان ترتيب الإدارات التعليمية الأولى على مستوى المديرية كالآتي

: 1) إدارة وسط القاهرة التعليمية بنسبة نجاح 98.26 %

: 2) إدارة غرب القاهرة التعليمية بنسبة نجاح 96.17%

:3) إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 96.10 %

:4) إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 94.95 %

:5) إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح 94.50 %

:6) إدارة الشروق التعليمية بنسبة نجاح 93.19%

:7) إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح 92.82 %