التحقيق فى انتحار أمين شرطة بسلاحه الميرى أثناء الخدمة فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، سرعة إجراء تحريات إدارة البحث الجنائى حول واقعة انتحار أمين شرطة بسلاحه الميري أثناء تواجده بخدمته.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتحفظ على سلاحه الميرى المستخدم فى الحادث وإرساله إلى الطب الشرعى لمطابقة الذخائر بالطلق النارى المستخرج من جثة المتوفى، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

وانتقلت النيابة إلي مكان الواقعة لإجراء المعاينة وكشفت التحقيقات أن المتوفى كان يعانى من ضغوط نفسية في العمل والمنزل فى الفترة الأخيرة، ويوم الحادث كان يجلس بمفرده وفجأة سمع زملاؤه صوت طلق نارى فأسرعوا إلى مصدر الصوت فوجدوا زميلهم جثة هامدة وسط بركة من الدماء وبجواره سلاحه الميرى.

وتلقى قسم شرطة برج العرب اخطار من شرطة ميناء الاسكندرية يفيد وفاة أمين شرطة بطلق نارى من سلاحه الميرى أثناء تواجده فى عمله كخدمة قطعة ارض عبارة عن مخزن تابع لميناء الاسكندرية البحرى.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى موقع البلاغ وتبين من الفحص وجود جثة المدعو أ، أمين شرطة من قوة شرطة ميناء الاسكندرية، مصاب بطلق نارى تم تحرير محضر بالواقعة واحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.