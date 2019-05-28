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التحالف العربى يحبط هجوما انتحاريا ثانيا للحوثى خلال 24 ساعة بالحديدة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:34 ص
التحالف العربى يحبط هجوما انتحاريا ثانيا للحوثى خلال 24 ساعة بالحديدة اليمن
أ ش أ
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 قصفت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن موقع تعزيزات لميليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى منطقة الفاخر شمالى محافظة الضالع، تزامنا مع قصف مدفعى للقوات المشتركة على مواقع وأهداف الحوثيين فى ذات المنطقة، فيما أفشلت القوات المشتركة هجوما انتحاريا لميليشيات الحوثى هو الثانى خلال ٢٤ ساعة داخل مدينة الحديدة.

 

وقالت مصادر عسكرية يمنية، فى تصريح نقلته قناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، "إن قتلى وجرحى سقطوا فى صفوف المتمردين الحوثيين فى مواجهات مع القوات المشتركة، بعد أن دفع المتمردون بالعشرات من مسلحيهم لتنفيذ "محاولة تسلل انتحارية" باتجاه الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة".


وقتل ثلاثة قناصة تابعين للحوثيين عقب استهداف لأفراد القوات المشتركة داخل مدينة الحديدة، فيما قالت مصادر فى القوات المشتركة إنها رصدت مواقع تمركز القناصة الحوثيين على أسطح مبانٍ سكنية محيطة بجولة الحلقة فى شارع الخمسين، وتم قتل ثلاثة منهم، عقب قتلهم أحد أفراد القوات المشتركة وإصابة آخر.


وكثف القناصة الحوثيون خلال الأيام القليلة الماضية من استهداف المدنيين فى الأحياء السكنية المحررة، و قتلوا عاملين اثنين فى منشآت خدمية داخل مدينة الحديدة، ضمن تصعيدها الهادف لنسف اتفاق السويد.


كما أقدمت مليشيات الحوثى - حسب القناة - على استهداف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان فى مديرية حيس جنوبى محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وبالقناصة. وألحق القصف المتكرر أضرارا فى بعض المنازل.


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