سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك المركزى يعلن تعيين فخرى الفقى عضوًا بمجلس البنك خلفًا لوزيرة التخطيط

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:25 م
البنك المركزى يعلن تعيين فخرى الفقى عضوًا بمجلس البنك خلفًا لوزيرة التخطيط طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق

أعلن البنك المركزى فى بيان له عن تعيين الدكتور فخرى الدين على محمد إبراهيم الفقى، عضواً بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى من ذوى الخبرة، خلفاً الدكتورة هالة حلمى السعيد، وذلك للمدة الباقية من تشكيل المجلس ، وذلك بموجب القرار الجمهورى  رقم 253 لسنة 2019 

 

ويمتلك  فخرى الدين على الفقى خبرة دولية طويلة تناهز الـ 35 عاماً فى مجالات الاستشارات الاقتصادية والمالية وكذلك فى مجالات التدريب والبحث العلمى والدراسات التطبيقية على مستوى كل من مصر والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

 

و تولى فخرى الفقى العديد من المناصب بالمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، كما عمل فى مجال تقديم الخدمات الاستشارية من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية فى الدول العربية، وكذلك اللجان الاقتصادية للمجالس التشريعية والمجالس القومية والمراكز البحثية المتخصصة فى مصر.

 

 فخرى الفقى له العديد من المؤلفات والبحوث الاقتصادية والمالية، كما أنه عضو فى العديد من الجمعيات الاقتصادية العلمية بالولايات الأمريكية المتحدة والنمسا ومصر، ولديه دراية واسعة بأساليب وضع وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى والتصحيح الهيكلي، وأيضاً تصميم المنظومات التمويلية المتعلقة بالتمويل العقارى والتوريق والتأجير التمويلى وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وعمليات التقييم المالى فى إطار عمليات الدمج والاستحواذ وإدارة عمليات الاكتتاب والترويج للأوراق المالية.

 

كما حصل  فخرى الفقى على درجتى الماجستير والدكتوراة فى مجال الاقتصاد التمويلى من جامعتى كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير فى الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

البنك المركزى: استثناء البنوك الرقمية والمتخصصة من شرط الحد الأدنى لرأس المال

الدولار يفقد 16 قرشاً بالبنك المركزى خلال أسبوع.. ويصل إلى 16.83 للشراء

البنك المركزى يثبت سعر الفائدة بنسبة 15.75% للإيداع و16.25% للإقراض

البنك المركزى يبحث اليوم أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت

البنك المركزى: 4.471 مليار دولار رقم تاريخى لتدفقات النقد الأجنبى من أول مايو

البنك المركزى

فخرى الدين

اخبار الاقتصاد

الاستثمارات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة