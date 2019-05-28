البنك المركزى يعلن تعيين فخرى الفقى عضوًا بمجلس البنك خلفًا لوزيرة التخطيط

كتب - أحمد يعقوب

أعلن البنك المركزى فى بيان له عن تعيين الدكتور فخرى الدين على محمد إبراهيم الفقى، عضواً بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى من ذوى الخبرة، خلفاً الدكتورة هالة حلمى السعيد، وذلك للمدة الباقية من تشكيل المجلس ، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 253 لسنة 2019

ويمتلك فخرى الدين على الفقى خبرة دولية طويلة تناهز الـ 35 عاماً فى مجالات الاستشارات الاقتصادية والمالية وكذلك فى مجالات التدريب والبحث العلمى والدراسات التطبيقية على مستوى كل من مصر والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

و تولى فخرى الفقى العديد من المناصب بالمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، كما عمل فى مجال تقديم الخدمات الاستشارية من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية فى الدول العربية، وكذلك اللجان الاقتصادية للمجالس التشريعية والمجالس القومية والمراكز البحثية المتخصصة فى مصر.

فخرى الفقى له العديد من المؤلفات والبحوث الاقتصادية والمالية، كما أنه عضو فى العديد من الجمعيات الاقتصادية العلمية بالولايات الأمريكية المتحدة والنمسا ومصر، ولديه دراية واسعة بأساليب وضع وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى والتصحيح الهيكلي، وأيضاً تصميم المنظومات التمويلية المتعلقة بالتمويل العقارى والتوريق والتأجير التمويلى وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وعمليات التقييم المالى فى إطار عمليات الدمج والاستحواذ وإدارة عمليات الاكتتاب والترويج للأوراق المالية.

كما حصل فخرى الفقى على درجتى الماجستير والدكتوراة فى مجال الاقتصاد التمويلى من جامعتى كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير فى الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.