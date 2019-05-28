الإنتاج الحربى تبحث إقامة محطات معالجة وتحلية المياه بنظام (ZLD)

كتب زكى القاضى

شهدت ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، اجتماع عدد من المسئولين بوزارات الإنتاج الحربى، والموارد المائية والرى، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلين عن وزارتيّ الصحة والبيئة، بهدف استعراض مقترحات إقامة محطات معالجة وتحلية المياه بنظام .(ZLD)

تم خلال الاجتماع استعراض أوجه الاستفادة من تقنية جديدة لمعالجة وتحلية المياه بنظام (ZLD Zero Liquid Discharge وما تتميز به هذه التكنولوجيا من ارتفاع نسبة نقاء المياه المستخرجة والاستفادة في معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وتتميز هذه المحطات أيضاً بإنخفاض تكلفة الإنشاء والتشغيل وصغر المساحة المطلوبة لإقامة المحطات، وكذا الاعتماد على تصميمات نمطية يمكن الوصول بها إلى سعات وأحجام كبيرة لإنتاج المياه، كما تتميز أيضاً بإمكانية إعادة تدوير المياه المستخرجة من المحطات أكثر من مرة ، ويحقق هذا النوع من المحطات تعظيم التصنيع المحلي بأسعار تنافسية.

وأعرب الحضور، عن أن الحكومة قد أولت خلال الفترة الماضية، اهتماماً متزايداً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة، وترشيد استهلاك المياه باعتبارها أهم مقومات الحياة، لافتين إلى أن المحطات التي تعمل بنظام (ZLD) تتميز بضمان تشغيل لمدة (10) سنوات مع ضمان صلاحية وجودة المياه المستخدمة للزراعة والشرب على مدار الساعة، حيث تقل الملوحة عن (50) جزء في المليون وهي مطابقة لمواصفات مياه الشرب وزراعة جميع أنواع المنتجات الغذائية العضوية وأي محصول زراعي بدون قيد على ملوحة المياه من خلال الري بمياه قليلة الملوحة وهو ما يعمل على غسل التربة وتحسينها بيئياً.

وأوضح الحضور، أنه تم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات المختصين لدراسة وتقييم عدد (2) محطة معالجة وتحلية المياه بقاعدة محمد نجيب بالمنطقة الشمالية، حيث تم أخذ عدة عينات منهما وتحليلهما، وقامت اللجنة بإعداد تقرير فني نهائي تضمن إيجابية نتائج تحليل العينة حيث وُجد أنها صالحة للاستخدام في الزراعة والشرب.

في نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل من ممثلى جميع الجهات المعنية تجتمع بشكل دورى للتنسيق بشأن الآليات اللازمة لبحث إمكانية تنفيذ مشروع تجريبى باستخدام المياه المستخرجة من هذه المحطات.