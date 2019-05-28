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الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:47 م
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الإمارات رئيسا للمنتدى العالمى للهجرة والتنمية 2020

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:45 م
الإمارات رئيسا للمنتدى العالمى للهجرة والتنمية 2020 علم دولة الإمارات
إيمان حنا
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أعلنت اللجنة التوجيهية للمنتدى العالمى للهجرة والتنمية عن اختيار دولة الإمارات لرئاسة الدورة المقبلة للمنتدى فى العام 2020 وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم بمقر الأمم المتحدة فى جنيف بحضور أعضائها البالغ عددهم 34 عضوان بحسب "البيان".

 

ومن المقرر أن تتسلم الدولة موقع الرئاسة من حكومة الإكوادور فى قمة ستعقد فى العاصمة كيتو فى شهر نوفمبر المقبل، وبموجب ذلك تعتبر الإمارات أول دولة خليجية تترأس المنتدى العالمى للهجرة والتنمية الذى يضم فى عضويته 193 دولة وذلك بعد أن تعاقبت على رئاسته كل من المغرب وألمانيا وبنجلاديش وتركيا والسويد إضافة إلى الإكوادور.

 

وقال ناصر بن ثانى الهاملى وزير الموارد البشرية والتوطين إن اختيار دولة الإمارات لرئاسة المنتدى يأتى انعكاسا للسياسة الحكيمة التى تنتهجها دولة الامارات ومكانتها المرموقة فى المجتمع الدولى ومشاركتها الفاعلة فى المسارات والمحافل الدولية وتبنيها لنموذج ريادى يقوم على قيم التسامح وقبول الآخر".

 

وأضاف فى تعليقه على ترؤس الدولة للمنتدى " أن دولة الامارات شاركت بفاعلية فى المنتدى العالمى للهجرة والتنمية منذ إنشائه فى العام 2007 وذلك انطلاقا من أهمية المنتدى فى رسم سياسات هجرة العمل المؤقتة التى تعتبر أحد أهم الموضوعات على الساحة العالمية وذلك بما يسهم فى تعظيم الفوائد التنموية المتبادلة بين الدول وفق مبادئ ترتكز على الحوار المسئول وتعزيز الشفافية وضمان حقوق كافة الأطراف فى مختلف دورة العمل التعاقدى المؤقت".

 

من جهته توجه عبيد سالم الزعابى المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة فى جنيف فى كلمة له خلال اجتماع اللجنة التوجيهية بالشكر للأعضاء على اختيار الدولة لرئاسة الدورة المقبلة للمنتدى، مشيدا فى الوقت ذاته بالجهود التى بذلتها الإكوادور خلال الدورة الحالية للمنتدى.

 

 

 


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