سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن: أى طرح اقتصادى لن يكون بديلا لحل الدولتين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:33 م
الأردن: أى طرح اقتصادى لن يكون بديلا لحل الدولتين العاهل الاردنى
وكالات
إضافة تعليق
 
 
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على أن أي طرح اقتصادي لمعالجة تداعيات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يمكن أن يكون بديلا لخطة سياسية شاملة لتنفيذ حل الدولتين، بحسب ما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وشدد الصفدي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفني على "ضرورة أن تنطلق جميع الجهود من حقيقة أن السلام سبيله إنهاء الاحتلال واعتماد خطوات عملية لتحقيق ذلك".
 
واتفق وزيرا الخارجية على أن "دعم التنمية الاقتصادية عامل ضروري تكون جدواه مهمة وأساسية في إسناد الحل السياسي الذي يحدد الوصول لحل الدولتين هدفا واضحا له وليس خارجه".
 
وثمن الصفدي موقف إيرلندا المساند "لحل الدولتين" ودعمها لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مؤكدا أهمية دور حكومة دبلن وأوروبا في جهود حل الصراع وتجاوز التحديات الإقليمية.
 
وفي السياق ذكرت وسائل إعلام أردنية، أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنير، سيزور الأردن الأربعاء المقبل، في جولة تشمل عددا من دول المنطقة.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ولي عهد الأردن يغادر جدة بعد آداء مناسك العمرة.. صور

الاردن

أيمن الصفدي

إيرلندا

دونالد ترامب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة