الأجواء شديدة الحرارة.. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالجمهورية × 16 معلومة

كتب محمود راغب

مازالت تواصل درجات الحرارة ارتفاعها على أغلب الأنحاء بالجمهورية ، والتى تشهد ارتفاعا طفيفا وتدريجيا بدرجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية.

وينشر"اليوم السابع" لقرائه فى نقاط مبسطة توقعات حالة الطقس غدا استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية كما يلى :

1- يستمر غدًا الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية

2- يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية

3- توقعات بطقس حار على الوجه البحرى والقاهرة

4- الطقس سيكون شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارًا لطيف ليلا

5- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا

6- الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد

7- تنشط الرياح أيضا على جنوب سيناء وخليج السويس

8- يؤدى نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك

9- حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر

10- حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر

11- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة

12- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة

13- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة

14- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة

15- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة

16- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة