اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 فى محافظة القاهرة برقم الجلوس

كتب سيد الخلفاوى

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ستكون فى المدارس قريبًا، وذلك بعدما اعتمدها محافظ القاهرة أمس الاثنين بنسبة نجاح 82%.

وشهد موقع محافظة القاهرة ضغطا شديدا بسبب كثرة عدد الزائرين للإطلاع على النتيجة، كما تأخرت ظهور النتيجة بعد قيام شركة خاصة بشرائها والإعلان عنها من خلال رقم هاتف خاص بها.

ويمكن للطلاب متابعة ظهور النتيجة فور إعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة وموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وذلك بإدخال رقم الجلوس والحصول على بيان درجات.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد اعتمد نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/ 2019 بنسبة نجاح بلغت 82%، من إجمالى 153 ألفا و126 طالبا وطالبة تقدموا للامتحان هذا العام، نجح منهم 149 ألفا و932 طالبا وطالبة.