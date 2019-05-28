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ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:55 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك بورصة البحرين _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% رابحا 7.48 نقطة ليصل إلى مستوى 1420.60 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 2.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 592 ألف دينار  بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 23.05% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 8.33%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.19%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.91%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.62%.

كما صعد قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.40% مدفوعة بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.20%، عقارات السيف بنسبة 1%، وقفز قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.04%.


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