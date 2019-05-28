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اتفاقية تعاون مع سويسرا لتوفير مياه شرب نقية لـ مليونى شخص بأسوان

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:14 م
اتفاقية تعاون مع سويسرا لتوفير مياه شرب نقية لـ مليونى شخص بأسوان محطه مياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن
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وقعت الحكومة المصرية اتفاقية تعاون  مع الجانب السويسرى، بعنوان "برنامج لإدارة مياه الشرب فى صعيد مصر"، ويهدف المشروع لتوفير مياه شرب نقية لأكثر من مليونى شخص على مدار مدة البرنامج وهى 8 أعوام، مع الجانب السويسرى، بحضور محافظ أسوان، وذلك لتوفير المياه النقية

ويتم تنفيذ البرنامج فى الفترة من (2019 – 2027) على عدة مراحل، وهو مُمول من قِبَلِ الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بتكلفة إجمالية قدرها 17 مليون دولار أمريكى، مُقدمة كمنحة مُخصصة للاستثمارات فى البنية التحتية، والدعم الفنى، وبناء القدرات المؤسسية، ورفع الوعى للمستفيدين من المشروع، مشيراً إلى أن المشروع يهدف فى المقام الأول إلى تحسين إدارة مياه الشرب، ومساعدة شركات المياه والصرف الصحي بصعيد مصر فى توفير خدمات عالية الجودة من خلال تعزيز قدراتها الإدارية والفنية والمالية، كما سيدعم المشروع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمصر في توسيع نطاق الممارسات الجيدة، والدروس المستفادة وتكرارها على مستوى الدولة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بالمناطق المستهدفة (الأكثر احتياجاً) فيما يتعلق بالنظافة، واستخدام المياه والقضايا البيئية، مع التركيز على استراتيجيات توفير المياه.

 

وطبقا للاتفاقية، سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فى الفترة من (2019 – 2021)، من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، وسيخدم حوالى 621 ألف مواطن بشكل مباشر فى 3 مناطق بمدينة أسوان، وهى (الخطارية – خور عواضة – امركاب وأجزاء من منطقة الناصرية)، وسيخدم باقى أهالى أسوان بشكل غير مباشر، نظراً لتحسين جودة الخدمات المُقدمة من الشركة، وستشمل البنية التحتية المنفذة خلال المشروع إحلال وتجديد الشبكات الحالية مما يسهم فى تحسين جودة وتمكين المياه مع تقليل نسبة الفاقد في الشبكات، بينما يتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع فى الفترة من (2022 – 2027) وذلك من خلال التوسع فى الاستثمارات وتكرار التجربة فى شركات أخرى بصعيد مصر، وسيتم تحديدها فى نهاية المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى التعاون الوثيق والمشاركة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

من جانبه أكد بول جارنييه، سفير سويسرا بمصر، أن المشروع يعكس اهتمام سويسرا بتوفير خدمات البنية التحتية المستدامة بهدف إتاحة مياه شرب نقية فى صعيد مصر، مما يسهم فى التنمية الاقتصادية، وفرص زيادة الدخل، وريادة الأعمال، موضحاً أن هذا المشروع يُعد امتداداً لمشروع سابق أطلقته السفارة السويسرية فى عام 2013 لتوفير مياه صالحة للشرب لـ100 ألف شخص فى منطقة الناصرية بمحافظة أسوان.

 


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وزاره الاسكان

محافظه اسوان

مياه الشرب

سويسرا

السفير السويسرى بالقاهره


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