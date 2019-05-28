إيقاف أعمال مخالفة بعقار آثرى بالإسكندرية ومصادرة المعدات (صور)

الاسكندرية جاكلين منير

تلقت غرفة العمليات حى الجمرك بالاسكندرية، بلاغ بوجود أعمال مخالفة بمحل تجارى بشارع رأس التين دائرة قسم الجمرك،

وإنتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، برفقة المهندس المختص وإدارة المتابعة الميدانية، وإشغال الطريق، ووحدة التدخل السريع، بالإنتقال لموقع البلاغ ومعاينة الموقع.

ولقد أسفرت المعاينة، عن وجود أعمال هدم وبناء بمنشأة كائنة بعقار قديم وارد بمجلد الآثار، وصادر له قرار ترميم من الحى، مما يؤثر على البنية التحتية للعقار ويهدد سلامة السكان، وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة فى الأعمال المخالفة، منها كمية كبيرة من الأسمنت والخشب وعدد من السلالم وغيرها من أدوات البناء.

يأتي هذا، فى إطار خطة الحى فى الرقابة والمتابعة المستمرة لأى أعمال مخالفة، وإيقافها على الفور، وذلك تطبيقًا للقانون وفرض الإنضباط بنطاق الحى.