إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمدينة النجيلة فى مطروح

مطروح - حسن مشالى

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة، مساء اليوم الثلاثاء، على طريق مطروح - السلوم، فى نطاق مدينة النجيلة، غرب مرسى مطروح بنحو 70 كيلو مترًا، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج



استقبل مستشفى النجيلة المركزى، المصابين معاذ عبد الحميد "23 سنة" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعى بفروه الرأس بطول 15سم، وصالح عبودة صالح "23 سنة" يعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، إبراهيم حسن يونس "23 سنة" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وإسلام عبد الدايم رحومة "23 سنة" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وآدم سلومة شريف"23 سنة" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر باليد اليسرى، وأحمد عبد الله عوض "23 سنة" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وصدام على محمود 23 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.



تم تقديم الإسعافات الأولية وجار علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.