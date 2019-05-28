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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك فى الغربية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:51 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك فى الغربية حادث تصادم - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شهد طريق السنطة – القرشية التابع لمركز السنطة بمحافظة الغربية، تصادم سيارة أجرة بتوك توك بعدما اختلت عجلة لقيادة بيد قائد التوك توك، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى.

 

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من  مأمور مركز شرطة السنطة بتصادم سيارة أجرة بتوك توك على طريق السنطة القرشية، انتقلت شرطة النجدة وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص بجروح وإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعى لإسعافهم، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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اخبار المحافظات

مدير امن الغربية

مستشفى طنطا الجامعى

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حادث تصادم


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