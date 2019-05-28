إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك فى الغربية

الغربية – مصطفى عادل

شهد طريق السنطة – القرشية التابع لمركز السنطة بمحافظة الغربية، تصادم سيارة أجرة بتوك توك بعدما اختلت عجلة لقيادة بيد قائد التوك توك، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى.