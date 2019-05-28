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الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:53 م
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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة بطريق "طنطا – المحلة"

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:04 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة بطريق "طنطا – المحلة" اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية محمد طارق
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شهد طريق طريق "طنطا - المحلة" بمحافظة الغربية، حادث انقلاب سيارة أمام قرية شبشير أدى إلى إصابة شخصين إصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى المجمع الطبى بطنطا .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بورود إشارة من شرطة النجدة بانقلاب سيارة فى حادث بطريق "طنطا - المحلة" وإصابة كلا من " محمد ع. غ. " 45 سنة ومقيم بقرية اخناواى، و "محمد آل. ش. " 55 سنة، مما أدى إلى إصابتهم إصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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المحله


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