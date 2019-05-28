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إشارة مرور.. تعرف على جوانب القيادة فى المسارات الواجب اتباعها للسائقين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:28 ص
إشارة مرور.. تعرف على جوانب القيادة فى المسارات الواجب اتباعها للسائقين سيارات-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تتعدد جوانب القيادة فى المسارات المرورية المحددة للسيارات على الطرق، ويجب للسائقين أن يكون لهم الدراية الكاملة بأهميتها، ومنها :
 
-القيادة داخل المسارات : يفترض بالسيارة أن تظل داخل أحد المسارات طوال الوقت، والخروج من المسار له عدة خطوات يجب مراعاتها.
 
-الانتقال من مسار إلى آخر: يحتاج السائق أن ينتقل إلى مسار جديد فى عدة حالات، منها الاستعداد للخروج من الطريق السريع أو تجاوز مركبة أخرى، وعند التفكير في تغيير المسار يجب على السائق فحص خلو المسار الجديد من مركبات قريبة أو مسرعة وذلك باستخدام المرايا الجانبية، والخطوة الثانية هى إعطاء الإشارة الضوئية فى الاتجاه المطلوب، والخطوة الأخيرة هى الانتقال الفعلى للمسار الجديد بدون إجبار أية مركبات على تغيير اتجاهها أو سرعتها.
 
-عند تغيير المسار للجهة اليمنى فإنه ليس كافياً استخدام المرايا الجانبية والداخلية، ولكن أيضاً على قائد المركبة فحص الطريق خلفه بنظرة سريعة من فوق الكتف، تعرف باسم (shoulder check).
 
-التخطي (التجاوز) overtake وهو انتقال مؤقت من المسار بغرض تجاوز مركبة أمامك، ثم الرجوع للمسار، وتنطبق على التخطي جميع الخطوات السبق ذكرها ،مع ملاحظة أن السائق سوف يفعل تلك الخطوات مرتين خلال الخروج والرجوع للمسار، ويجدر بالذكر أن التجاوز يجب أن يتم من الجهة اليسرى.
 
-سرعات المسارات: الطبيعي أن تزداد سرعة المسار كلما انتقلت الى اليسار، ولكن هذه القاعدة يمكن فقط تطبيقها في الطرق الجديدة والمصممة تصميماً هندسياً حديثاً، حيث إن الكثير من الطرق داخل القاهرة الكبرى لا يمكن فيها تطبيق هذه القاعدة، أما بالنسبة للطرق السريعة فعادة ما توجد لوحات إرشادية تحدد السرعة التصميمية لكل مسار.
 
-مسارات الطوارئ Road Shoulder  : توجد في بعض الطرق مسارات خاصة على أقصى اليمين تستخدم في حالات الطوارئ والأعطال ، ويمكن تمييز مسار الطوارئ بوجود خط متصل أو ذي لون مختلف، يجب على السائق تجنب القيادة داخل هذا المسار في جميع الظروف، إذ إن السيارات الأخرى لن تتوقع خروج سيارة منه بسرعة اعتيادية، مما قد يتسبب في كارثة.
 
-مسارات الخدمات: وتعرف أحياناً في مصر بـ"البطيء" وتتواجد عادة في المناطق السكنية لتفصل الطريق السريع عن الحركة داخل المنطقة السكنية، وتجدر الملاحظة أن الكثير من السائقين يفترض أن من حقه السير عكس الاتجاه داخل المسار البطيء، وهذا تصرف خاطئ بل وخطير جداً، ومسار الخدمات له نفس اتجاه الطريق الذي بجانبه.
 
-المسافة الآمنة: عند القيادة بسرعات تزيد عن 60 كيلوتراً بالساعة يجب مراعاة وجود مسافة كافية بين مقدمة سيارتك وبين السيارة التي أمامك تحسباً للطوارئ، ويجب أن تزيد هذه المسافة بزيادة السرعة. بشكل عام، قوانين السلامة في المملكة المتحدة تنص على أن تكون المسافة بين المركبتين كافية لمرور فترة ثانيتين لقطع نفس المسافة خلال حركة المركبة، ولا تقل هذه المسافة بأي حال عن طول المركبة، وتجدر الملاحظة أن بعض السائقين الأذكياء يستغلون هذه الفجوة ويقفزون بمركباتهم في داخلها، مما يعرض الجميع للخطر،على السائق في هذه الحالة التراجع للحفاظ على المسافة الآمنة.
 
 
 

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