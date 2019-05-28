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إزالة منطقة نجع أبوعصبة لاستكمال مشروع طريق الكباش الفرعونى بالأقصر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:41 م
إزالة منطقة نجع أبوعصبة لاستكمال مشروع طريق الكباش الفرعونى بالأقصر مشروع طريق الكباش
الأقصر - أحمد مرعى
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أعلنت محافظة الأقصر،إزالة منطقة نجع أبوعصبة لاستكمال مشروع طريق الكباش الفرعونى .
 
وأكدت المحافظة فى بيان لها ،أن مشروع طريق الكباش الفرعونى  يعد مشروع قومى وتنموى، ويمثل قفزة كبيرة فى مجال السياحة بالأقصر ومصر بالكامل، لما يمثله من مشروع أثرى وسياحى ترويجى لتاريخ مصر العظيم ، ومن أجل استكمال وإحياء الطريق سيتم إزالة نجع أبو عصبة بـ"الكرنك".
 
وأضافت المحافظة ،أن الدولة كانت راعية للبعد الاجتماعى للمواطن الأقصرى، حيث تم عقد اجتماعات عديدة على أعلى المستويات التنفيذية مع الأهالى المتعدين بالبناء على أراضى أملاك الدولة، التى تتداخل مع مشروع كشف طريق الكباش، لتوضيح وشرح المشروع، والعائد منه وأهدافه، وتعريفهم بالتعويضات العادلة والمناسبة التى تم رصدها للشاغلين لتلك المساحة.
 
وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، بمصاحبة قوات التأمين المرافقة، بتنفيذ أعمال إزالة التعديات "مبانى وإشغالات"، لاستكمال أعمال المراحل الأخيرة المتبقية بالطريق الأثرى، الذى يهدف لتحويل الأقصر إلى متحف عالمى مفتوح، ليعود الطريق إلى سابق عهده فى حقبة هامة من تاريخ مصر الفرعون ليكون دليلا على إبداع فن العمارة المصرية القديمة ومقصدا للسياحة العالمية.
 
 

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الاقصر

نجع ابو عصبه

طريق الكباش بالاقصر

تعديات طريق الكباش


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