"أوقاف مطروح" تحدد 83 ساحة لاستقبال المصلين فى عيد الفطر المبارك

مطروح – حسن مشالي

تستعد مديرية أوقاف مطروح، لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز 83 ساحة على مستوى مراكز ومدن المحافظة الـ 8، مع تحديد إمام وخطيب والاحتياطي له لكل ساحة.

وأكد الشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح، أن الساحات المحددة لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك هي 29 ساحة بمدينة الحمام، و16 ساحة بمدينة سيوة و3 ساحات بالنجيلة و 8ساحات بالعلمين، و12 ساحة بالضبعة و11 ساحة بمدينة مرسى مطروح وساحتين بمدينة برانى وساحتين بمدينة السلوم.

ومن جانبه وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات والإعلان عن الساحات المقرر إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها بكل مدينة وتوفير كافة سبل الراحة للمصلين.