سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:55 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-5-2019

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:44 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-5-2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 28-5-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.371 مليار جنيه.
 

إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المصرية للدواجن، حق الاكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء-ايكون، أجواء للصناعات الغذائية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مطاحن وسط وغرب الدلتا، جى بى اوتو.
 

البورصة تربح 2.4 مليار جنيه 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.371 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 159 مليون ورقة مالية بقيمة 925 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.8 ألف عملية لعدد 154 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 48.61% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 43.75%، والعرب على 7.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 59.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.37%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 41.9 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 3.7 مليون جنيه، 1.95 مليون جنيه، 44.8 مليون جنيه، مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 14028 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2123 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 17470 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1541 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 452 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 38 شركات، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

 

السويدى إليكتريك

أعلنت شركة السويدى إليكتريك، عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية فى 31 مارس لعام 2019، حيث بلغت الإيرادات 11.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو سنوى 12%، وانخفض صافى الربح بنسبة سنوية 32% ليسجل 957.2 مليون جنيه خلال الربع الأول، فيما بلغ هامش صافى الربح 8.5% خلال نفس الفترة.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28 - 5 -2019

المؤشر الرئيسى للبورصة يصل لأعلى مستوى فوق 14 ألف نقطة بختام التعاملات

هيرميس مستشارًا لصفقة تأسيس مشروع مشترك في السعودية

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

الرجوع الى أعلى الصفحة