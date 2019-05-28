أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-5-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 28-5-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.371 مليار جنيه.



إيقاف تداول 9 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المصرية للدواجن، حق الاكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء-ايكون، أجواء للصناعات الغذائية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مطاحن وسط وغرب الدلتا، جى بى اوتو.



البورصة تربح 2.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.371 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.371 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 159 مليون ورقة مالية بقيمة 925 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.8 ألف عملية لعدد 154 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 48.61% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 43.75%، والعرب على 7.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 59.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.37%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 41.9 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 3.7 مليون جنيه، 1.95 مليون جنيه، 44.8 مليون جنيه، مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 14028 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2123 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 17470 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1541 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 452 نقطة.

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 38 شركات، ولم تتغير مستويات 38 شركة.