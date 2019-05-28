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أبرز ما حدث فى 23 رمضان .. هدم صنم اللات ومولد بن طولون

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:08 م
أبرز ما حدث فى 23 رمضان .. هدم صنم اللات ومولد بن طولون أصنام - صورة تعبيرية
كتب لؤى على
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شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام.

1-هدم صنم اللات

فى مثل هذا اليوم سنة 9 هـ، تمَّ هدم الصنم اللات.

 

2-انتصار المسلمين على الساسانيين

وفى 23 رمضان سنة 31هـ، وفى عهد الخليفة عثمان بن عفان- رضى الله عنه- انتصر المسلمون على الساسانيين بعد مقتل قائدهم يزد جرد بن شهريار، آخر ملوك الفرس وانتهت بذلك دولة الفرس.

3-مولد أحمد بن طولون

سنة 220هـ ـــ وُلد “أحمد بن طولون” مؤسس الدولة الطولونية، ببغداد، وتلقى تعليمه العسكرى والدينى بها، وبعدما شبَّ لفت الأنظار إليه بعلمه وشجاعته، ثم ولى مصر سنة 254هـ الموافق 868م، ونجح فى أن يُقيم دولة قوية شملت مصر، والشام، والحجاز، ولا يزال مسجده الكبير فى القاهرة شاهداً على ما بلغته دولته من رقى وتقدم.

 


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احمد بن طولون

حدث فى 23 رمضان

صنم اللات

حدث فى رمضان


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