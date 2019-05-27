سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 05:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

9 يونيو نظر دعوى عدم دستورية المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين

الإثنين، 27 مايو 2019 03:51 م
9 يونيو نظر دعوى عدم دستورية المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين مأذون - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يونيو نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من اثار.

 

وتنص المادة 12 من اللائحة على أنه "بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه وفى حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى أكثر فى الامتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفى المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة".


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور .. أول مأذونة بمصر بعد الإدلاء بصوتها: تحيا مصر بجيشها

السجن المشدد 10 سنوات لمأذون شرعى و5 آخرين بتهمة التزوير فى المنيا

فيديو وصور.. مأذونة تشهر عقد زواج شقيقها بصوتها داخل مسجد فى "سمسطا" ببنى سويف

لائحة المأذونين الشرعيين

المحكمة الدستورية العليا

أحكام الزواج

أحكام الطلاق

المذهب الحنفى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة