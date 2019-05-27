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9 مهام يقوم بها ضباط الإرشاد بالمطارات.. تعرف عليها

الإثنين، 27 مايو 2019 11:30 ص
9 مهام يقوم بها ضباط الإرشاد بالمطارات.. تعرف عليها مطار القاهرة - ارشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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من هم ضباط الإرشاد وكيفية عملهم؟ سؤال دائما يتكرر، ولكن الكثير لا يعلمون كيفية عملهم الهام بالمطارات، لذا قررنا أن نوضح للقارئ أهمية هذا العمل.
 
 
ضابط الإرشاد هو المنوط به تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات التى تصدرها المطارات (والمستوحاة من الايكار 139 المنظم للتشريعات فى جميع مطارات مصر) لتنظيم العمل بالمهبط والسيطرة على كافة العمليات الجوية التى تتم به لخدمة الحركة الجوية، وذلك لضمان تحقيق أسس السلامة والأمان سواء للطائرات أو الأفراد أو المعدات أو المنشأت .  
 
ومن أهم مهام وواجبات ضابط الإرشاد بمطار القاهرة 
 
1- يتم عمل leading للطائرات بواسطة سيارة الإرشاد (FOLLOW Me Car) وذلك فى الحالات الآتية  : 
 أ- إرشاد الطائرات من الممرات إلى المواقع والعكس 
ب-إرشاد الطائرات من موقع لموقع آخر Re-positioning 
ج- فى حالات low visibility ويكون ال (leading ( in & out 
 
2- عمل مرور على الممرات الرئيسية (5 مرات يوميا ) بواقع مرور الغروب ومرور الشروق ومرور العلامات الأرضية والكشف عن الأسطح للممرات والعلامات الأرضية إلى جانب 2 مرورعلى الأضواء الليلية للممرات والتفتيش على أنوار الممر والعلامات الإرشادية، بالاضافة إلى المرور فى الحالات الحرجة، وذلك بالتنسيق مع برج المراقبة الجوية.
 
3- عمل مرور يومى على الممرات الفرعية مرتين يوميا صباحا على الأسطح، ومساءا على الأضواء الليلية.
 
4- ضابط الإرشاد المسئول عن دخول وسحب الـ (Jet way ) من وإلى الطائرة عند وقوفها على الموقع .
 
5- مسئول عن تحرير المخالفات للأفراد والمعدات على أرض المهبط فى حال تجاوز التعليمات الصادرة فى هذا الشأن. 
 
6- الإشراف الكامل على كافة أعمال المهبط ومتابعة الشركات التى تباشر عمل الصيانة للممرات والممرات الفرعية والمواقع والمساعدات الضوئية ومتابعة عمال المهبط، وكافة تحركاتهم تكون من خلال الإرشاد .
 
7- التنسيق مع مركز العمليات فى حالات الطوارئ والانتشار، والتأكد من تطبيق خطط الطوارئ على أرض المهبط كما هى. 
 
8- ضابط الإرشاد مسئول عن فحص المعدات لإصدار الترخيص لها داخل المهبط من حيث الشكل والعلامات الفوسفورية بعيدا عن الفحص الفنى المختص به مهندسى المعدات الثقيلة. 
 
9- ضابط الإرشاد مسئول عن مراسم التشريفات الرسمية والرئاسية، وكافة تحركاتها داخل أرض المهبط .
 
هذا بالإضافة إلى بعض المهام الأخرى، والتى تستجد من وقت لآخر يقوم بها ضباط الإرشاد .
 
 
 
 
 

 


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