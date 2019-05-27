7 آليات تنفذها القابضة للتشييد والتعمير لتطوير شركات المقاولات التابعة

كتب عبد الحليم سالم

كشف مصدر بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تنفذ استراتيجية مع شركات المقاولات التابعة لها لتنشيطها، خاصة ما يتعلق بالموارد البشرية وتحديث المعدات.

تعرف على 7 آليات تنفذهم الشركة القابضة فى نحو 20 شركة تابعة خاصة شركات المقاولات



1 التطوير المستمر لأداء العاملين فى مختلف تخصصاتهم ليتناسب مع التطور التكنولوجى.

2 التدريب المكثف لرفع الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين بالشركة.

3 تحديث مراكز المعلومات بالشركات، ودعمها بعدد من أكفاء المهندسين والفنيين والإداريين وتدريبهم من خلال خبراء متخصصين فى نظم المعلومات.

4 دعم وزيادة الطاقة الإنتاجية بأحدث المعدات الجديدة.

5 ميكنة طرق متابعة تنفيذ العمليات الجارية باستخدام احدث برامج الكمبيوتر.

6 إعادة الهيكلة المالية والتخلص من عبء الديون القديمة.

7 فتح مجالات عمل جديدة فى أنشطة الاستثمار العقارى وأنشطة استثمارية جديدة من خلال تعديل النظم الأساسية للشركات.

وتتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير وزارة قطــاع الأعمــال العــام وتعمل فى مجال التشييد حيث يلعب قطاع التشييد والبناء والمقاولات دورا اقتصاديا بارزا باعتباره أحد الدعائم الأساسية للنمو بالمساهمة الفعالة فى استكمال البنية الأساسية من مرافق واسكان وهو ذو تأثير متبادل مع الأداء الاقتصادى لأى دولة،كما تعد الشركة القابضة للتشييد والتعمير ( شركة مساهمة قابضة مصرية ) خاضعة للقانون 203 لسنة 1991.