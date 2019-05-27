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15 يونيو بدء تنفيذ الأعمال الهندسية لمشاكل تصريف مياه الأمطار بالإسكندريه

الإثنين، 27 مايو 2019 03:28 م
15 يونيو بدء تنفيذ الأعمال الهندسية لمشاكل تصريف مياه الأمطار بالإسكندريه جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير
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كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، مسئولى شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بالانتهاء من التجهيزات النهائية للبدء الفورى فى أعمال تنفيذ الحلول الهندسية التى تمت بالتنسيق بين الشركة وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار والصرف الصحى بمناطق الإقبال والفنون الجميلة وباكوس.

وذلك لإنهاء معاناة تلك المناطق منذ عام 1970م، مشددا على الشركة بالإلتزام بسرعة إنجاز الأعمال والانتهاء منها خلال الوقت المحدد وذلك لعدم التأثير على الحركة المرورية، ومن المقرر البدء فى تنفيذ الأعمال بدءا من 15 يونيو المقبل ولمدة ثلاثة شهور.

على صعيد آخر؛ وجه محافظ الإسكندرية مسئولى شركة الصرف الصحي، بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، للبدء فى تنفيذ أعمال الصرف الصحى بكوبرى منشا والتى تشمل إحلال فرع وتنفيذ مطبقه، على أن تكون تلك الأعمال ضمن أعمال التطوير والرصف التى تتم حاليا به، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال ثلاثة أيام من بداية العمل.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدورى الذى عقده المحافظ لمناقشة إجراءات واستعدادات شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الجهات المعنية بجميع الأحياء للقضاء على مشكلات الصرف الصحى واستعراض المشروعات الجارى العمل على تنفيذها. بحضور اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء.

 

 


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