سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يمنع المساجد من جمع التبرعات تحت أى مسمى

الإثنين، 27 مايو 2019 01:48 م
وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يمنع المساجد من جمع التبرعات تحت أى مسمى الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
قرر الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، منع جمع التبرعات من المواطنين تحت أى مسمى فى المساجد مع التأكيد على تشجيع المواطنين على الصكوك لأنها تخدم الفقراء.
 
 
جاء ذلك فى اجتماعا اليوم الاثنين، بمفتشى الإدارات الفرعية، بحضور الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة، و الشيخ هاشم الفقى مدير عام المتابعة، و رؤساء الأقسام بالمديرية، والمفتشين بالإدارات الفرعية.
 
وطالب وكيل أوقاف الإسكندرية،بتكثيف المرور على الاعتكافات واستبعاد المقصرين منهم، كما عقد اجتماع مع خطباء ساحات العيد، وعدم تمكين أي شخص غير مرخص له. 
 
كما طالب، بتكثيف المرور على المساجد، وإلقاء التعليمات على الأئمة وخاصة الجدد،والتنبيه على الصكوك، وأنها في مصلحة الفقراء، وعدم جمع التبرعات تحت أي مسمى، ومتابعة المدارس العلمية والقرآنية والمقارئ، والملتقى الفكرى و تقيم العمالة وإعادة توزيعها توزيع عادل. 
 
كما أكد،على تنفيذ تعليمات الوزارة بخصوص مواعيد الفتح والغلق ومكبرات الصوت. 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعرف على مساجد الاعتكاف القريبة من منزلك بالإسكندرية

أوقاف الوادى الجديد تخصص 72 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك

الأوقاف تحذر من أى محاولة لإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة

أوقاف القليوبية: 443 ساحة لصلاة عيد الفطر

"أوقاف أسوان" : تخصيص 90 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

الدعوة السلفية تخطط لإقامة ساحات لصلاة العيد فى المحافظات.. مصادر تكشف: مشايخ السلفية غاضبون لعدم حصولهم على تصاريح من وزارة الأوقاف.. وتحذيرات بتشديد المتابعة لمنع استغلال التيارات السلفية الساحات لصالحهم

الاسكندريه

اوقاف الاسكندريه

اخبار المحافظات

مساجد الاسكندريه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة