وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يمنع المساجد من جمع التبرعات تحت أى مسمى

الإسكندرية أسماء على بدر

قرر الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، منع جمع التبرعات من المواطنين تحت أى مسمى فى المساجد مع التأكيد على تشجيع المواطنين على الصكوك لأنها تخدم الفقراء.

جاء ذلك فى اجتماعا اليوم الاثنين، بمفتشى الإدارات الفرعية، بحضور الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة، و الشيخ هاشم الفقى مدير عام المتابعة، و رؤساء الأقسام بالمديرية، والمفتشين بالإدارات الفرعية.

وطالب وكيل أوقاف الإسكندرية،بتكثيف المرور على الاعتكافات واستبعاد المقصرين منهم، كما عقد اجتماع مع خطباء ساحات العيد، وعدم تمكين أي شخص غير مرخص له.

كما طالب، بتكثيف المرور على المساجد، وإلقاء التعليمات على الأئمة وخاصة الجدد،والتنبيه على الصكوك، وأنها في مصلحة الفقراء، وعدم جمع التبرعات تحت أي مسمى، ومتابعة المدارس العلمية والقرآنية والمقارئ، والملتقى الفكرى و تقيم العمالة وإعادة توزيعها توزيع عادل.

كما أكد،على تنفيذ تعليمات الوزارة بخصوص مواعيد الفتح والغلق ومكبرات الصوت.