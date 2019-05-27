هرمون السعادة.. يتحكم فى المزاج ومنسق لجهازك العصبى..أعرف عنه أكثر

كتبت هند عادل

السيروتونين أو هرمون السعادة كما يطلق عليه هو مادة كيميائية لها مجموعة واسعة من الوظائف في جسم الإنسان كما أنها تساهم في الشعور بالرفاهية والسعادة، وهو وسيلة لنقل الرسائل بين الخلايا العصبية ويساعد في تنظيم دورات النوم والاستيقاظ في الجسم والساعة الداخلية،حسبما أكد موقع medicalnewstoday .

كما أنه يلعب دورًا في الشهية والعواطف والوظائف الحركية والإدراكية والمستقلة فهو يعمل بوظيفة منسق الجهاز العصبي، والحفاظ على توازن الحالة المزاجية.

حقائق هامة عن السيروتونين

السيروتونين هو مادة كيميائية وناقلة عصبية مهمة في جسم الإنسان.يساعد على تنظيم المزاج والسلوك الاجتماعي والشهية والهضم والنوم والذاكرة والرغبة الجنسية والوظيفة. هناك رابط بين السيروتونين والاكتئاب ، انخفاض مستوياته فى الجسم يزيد من خطر الإصابة بالإكتئاب تستخدم الأدوية التي تضبط مستويات السيروتونين لعلاج الاكتئاب والغثيان والصداع النصفي، وقد يكون لها دور في السمنة ومرض الشلل الرعاش. مستويات السيروتونين في الجسم مسئولة عن ضبط المزاج، والشعور بالضوء، وممارسة الرياضة، والنظام الغذائي.

أين ينتج السيروتونين

السيروتونين هو ناقل عصبي على الرغم من أن البعض يعتبره هرمونًا ،يتم إنتاجه في الأمعاء والمخ، وهو موجود أيضًا في الصفائح الدموية والجهاز العصبي المركزي (CNS).

فوائد السيروتونين للجسم



ينظم وظيفة الأمعاء وحركاتها كما أنه يلعب دورًا في تقليل الشهية أثناء تناول الطعام.

يؤثر السيروتونين على مستويات المزاج والقلق والسعادة.

يساهم السيروتونين في علاج السيولة وتكوين جلطات الدم عندما يكون هناك جرح.

إذا كنت تأكل شيئًا سامًا أو مزعجًا، فإن القناة الهضمية تنتج المزيد من السيروتونين لزيادة وقت لطرد المهيجات من الإسهال،وتحفيز منطقة الغثيان في المخ، مما يؤدي إلى الغثيان.