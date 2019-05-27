نقيب التمريض: ضوابط جديدة وتشريعات لعمل التمريض بالمستشفيات الخاصة

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أنه جارى وضع التشريعات التى تحدد الشروط التى يجب توافرها فيمن يمارسون مهنة التمريض بالقطاع الخاص.

وقالت نقيب التمريض لليوم السابع، أن التشريعات ستتضمن عقوبات رادعة لمن يخالف التشريعات الجديدة والتى سيتضمنها قانون مزاولة المهنة الجديد، وتابعت: المستشفيات الخاصة تستعين بمتدربين ولا تستعين بخريجين مدارس ومعاهد وكليات التمريض وهو ما يتسبب فى خدمات غير منضبطة للمريض.

وأوضحت نقيب التمريض لابد من توفير التدريب اللازم للتمريض فى أماكن معتمدة منعا لحدوث أخطاء طبية، وتابعت: نسعى حاليا لتوفير أماكن للتدريب فى كل محافظة.