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نتنياهو: سأقوم بمحاولة أخيرة مع الأحزاب السياسة خوفاً من انتخابات جديدة

الإثنين، 27 مايو 2019 09:18 ص
نتنياهو: سأقوم بمحاولة أخيرة مع الأحزاب السياسة خوفاً من انتخابات جديدة بنيامين نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيقوم بمحاولة أخيرة لمنع العودة إلى صناديق الانتخابات مرة أخرى، بعد رفض الأحزاب الإسرائيلية التوقيع على اتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التى سيرأسها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو، قوله إنه سيقوم بسلسلة لقاءات شخصية مع قادة كتل اليمين، فى محاولة للتوصل إلى حل وسط يمنع العودة إلى انتخابات جديدة.

فى المقابل رفض رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان الاجتماع مع نتنياهو لكون نتنياهو يعلم شرطه للموافقة على التوقيع، وهو تمرير قانون التجنيد الذى يلزم الحريديم بالخدمة فى الجيش الإسرائيلى.

 

 

 


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بنيامين نتنياهو

اسرائيل

تل ابيب

الحكومة الاسرائيلية


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