من يخلف تيريزا ماى على منصب رئيس وزراء بريطانيا؟.. بوريس جونسون الأوفر حظا

كتبت رباب فتحى

بمجرد إعلان تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا موعد استقالتها فى 7 يونيو المقبل، بدأ سباقا شرسا بين اعضاء حزب المحافظين على من يخلفها فى المنصب. ورغم أن استطلاعات الرأى ترجح فرص بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، باعتباره الأوفر حظا للفوز بالسباق، إلا أن المزيد من المتنافسين يعلنون نيتهم يوما بعد يوم للمشاركة، الأمر الذى ربما يغير مجرى المنافسة.

ومن بين الذين أعلنوا نيتهم الترشح على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء:

1- بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق. وهو سياسى معروف بإثارة الجدل بتصريحاته التى يصفها البعض بالمسيئة. شغل منصب عمدة لندن من 2008 إلى 2016. تعهد بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى مهما كان الثمن حتى وإن كان معنى ذلك خروج دون صفقة

2- دومينيك راب، وزير "بريكست" السابق، وأحد أكثر المدافعين عن خروج المملكة المتحدة، وينظر إليه باعتباره أقوى منافس لجونسون ويتمتع بقاعدة دعم كبيرة داخل حزب المحافظين.

3- مايكل جوف، زير البيئة البريطانى وهو من الشخصيات البارزة فى حملة الخروج من الاتحاد الأوروبى وتعهد بتوصيل "بريكست"

4- مات هانكوك، وزير الصحة البريطانى أعلن نيته الترشح على زعامة الحزب، مشيرا إلى أنه سيعمل على إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

5- جافيد وزير الداخلية الطموح الذى حرص على إظهار تحوله من معسكر البقاء إلى معسكر الخروج من البقية. ويقال إنه بالأساس من المتشككين فى الاتحاد الأوروبى.

6- جيريمي هانت، وزير الخارجية أعلن كدلك ترشحه لزعامة حزب المحافظين خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.

7- اندريا ليدسوم، وزيرة شئون الدولة فى مجلس العموم البريطانى أعلنت كذلك نيتها المشاركة فى السباق

8- رورى ستيوارت، وزير التنمية الدولية فى المملكة المتحدة، أعلن كذلك نيته الترشح على رئاسة الحزب