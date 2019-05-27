سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

من يخلف تيريزا ماى على منصب رئيس وزراء بريطانيا؟.. بوريس جونسون الأوفر حظا

الإثنين، 27 مايو 2019 12:02 م
من يخلف تيريزا ماى على منصب رئيس وزراء بريطانيا؟.. بوريس جونسون الأوفر حظا بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
بمجرد إعلان تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا موعد استقالتها فى 7 يونيو المقبل، بدأ سباقا شرسا بين اعضاء حزب المحافظين على من يخلفها فى المنصب. ورغم أن استطلاعات الرأى ترجح فرص بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، باعتباره الأوفر حظا للفوز بالسباق، إلا أن المزيد من المتنافسين يعلنون نيتهم يوما بعد يوم للمشاركة، الأمر الذى ربما يغير مجرى المنافسة. 
 
ومن بين الذين أعلنوا نيتهم الترشح على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء: 
 
1- بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق. وهو سياسى معروف بإثارة الجدل بتصريحاته التى يصفها البعض بالمسيئة. شغل منصب عمدة لندن من 2008 إلى 2016. تعهد بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى مهما كان الثمن حتى وإن كان معنى ذلك خروج دون صفقة 
 
2- دومينيك راب، وزير "بريكست" السابق، وأحد أكثر المدافعين عن خروج المملكة المتحدة، وينظر إليه باعتباره أقوى منافس لجونسون ويتمتع بقاعدة دعم كبيرة داخل حزب المحافظين. 
 
3- مايكل جوف، زير البيئة البريطانى وهو من الشخصيات البارزة فى حملة الخروج من الاتحاد الأوروبى وتعهد بتوصيل "بريكست" 
 
4- مات هانكوك، وزير الصحة البريطانى أعلن نيته الترشح على زعامة الحزب، مشيرا إلى أنه سيعمل على إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى 
 
5- جافيد وزير الداخلية الطموح الذى حرص على إظهار تحوله من معسكر البقاء إلى معسكر الخروج من البقية. ويقال إنه بالأساس من المتشككين فى الاتحاد الأوروبى.
 
6- جيريمي هانت، وزير الخارجية أعلن كدلك ترشحه لزعامة حزب المحافظين خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.
 
7- اندريا ليدسوم، وزيرة شئون الدولة فى مجلس العموم البريطانى أعلنت كذلك نيتها المشاركة فى السباق 
 
8- رورى ستيوارت، وزير التنمية الدولية فى المملكة المتحدة، أعلن كذلك نيته الترشح على رئاسة الحزب 
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"الخروج دون صفقة" سلاح المرشحين لخلافة تيريزا ماى .. بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا يبدأ السباق بالتعهد ببريكست صعب.. دومنيك راب يتعهد بالحزم مع أوروبا ..وتعاون بين "العمال" و"المحافظين" المعتدلين لوقفهم

من هو بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماى؟

صحيفة: تصريحات بوريس جونسون المرشح لخلافة ماى تعقد الدبلوماسية البريطانية

من يخلف تيريزا ماى؟.. رئيسة وزراء بريطانيا تعلن باكية تركها منصبها فى 7 يونيو.. استطلاع: بوريس جونسون الأوفر حظا.. ودومنيك راب وساجد جافيد وجريمى هانت أبرز المنافسين

بريكست

زعامة حزب المحافظين

تيريزا ماى

بوريس جونسون


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة