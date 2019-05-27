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خالد صلاح
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مقتل 4 مسلحين لطالبان خلال غارات جوية شرق أفغانستان

الإثنين، 27 مايو 2019 11:16 ص
مقتل 4 مسلحين لطالبان خلال غارات جوية شرق أفغانستان مسلحو طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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قُتل ما لا يقل عن 4 مسلحين تابعين لطالبان خلال عمليات متفرقة نفذتها قوات الأمن الأفغانى فى منطقتين بإقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

وقال مسئولون عسكريون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن مسلحا واحدا تابعا لطالبان قتل خلال غارة نفذت فى حى ده بالا، وأضافوا أن قوات الأمن الأفغانى نفذت غارة جوية مشابهة فى منطقة اشين بالإقليم نفسه أسفرت عن مقتل 3 مسلحين آخرين.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها حركة طالبان على هذا التقرير حتى الآن.

 


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