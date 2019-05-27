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مسلمو كندا يحتفلون برمضان بالإفطار فى المركز الإسلامى وصلاة التراويح

الإثنين، 27 مايو 2019 02:04 م
مسلمو كندا يحتفلون برمضان بالإفطار فى المركز الإسلامى وصلاة التراويح مسلمو كندا
كتبت ريم عبد الحميد
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 سلط موقع “CBC”  الكندى الضوء على احتفال المسلمين فى كندا، ولاسيما فى مدينة يلونايف عاصمة منطقة الأقاليم الشمالية الغربية فى البلاد بشهر رمضان المبارك، وقالت إن المسلمين يتجمعون فى  المركز الإسلامى فى المدينة للإفطار وإقامة صلاة التراويح، بينما تتجمع الفتيات الصغيرات للاستمتاع بكيك الشيكولاتة.
 
 
 
 ونقل الموقع عن إبراهيم حبيب، الإمام من تورنتو، قوله إن المسلمين يجتمعون معا وهم أشخاص لطفاء للغاية. ومثل المسلمين فى كافة أنحاء العالم، يحرص مسلمو كندا على قراءة القرآن كثيرا فى رمضان والقيام بأفعال الخير  والعفو عن الآخرين.
 
 
 
ويقول نظيم عوان، رئيس المركز الإسلامى فى  يلونايف إن رمضان شهر خاص ننتظره طوال العام، وهو هام للغاية للصحة الروحية والبدنية. ويشير إلى أن الجزء المفضل له فى رمضان هو أن الشهر الفضيل يعطى دفعة جديدة، فالرسالة هى أن المسلمين خلال رمضان عليهم أن يمارسوا التعاطف وأن تكون رسالتهم للآخرين هى السلام والتسامح والرحمة والحب. ولو كنا نشعر بالجوع، فإن هذا يخلق موجة من التعاطف والرعاية والعطاء.
 
 
 ويشير موقع CBC الكندى إلى أن هذا آخر مرة سيحتفل بها المركز الإسلامى فى يلو نايف برمضان بشكله الحالى، حيث من المقرر أن يتم هدمه وبناء مسجد أكبر به مساحة أكبر للصلاة.

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