مسئول برازيلى: انتعاش صناعة النفط فى فنزويلا سيستغرق سنوات

كتبت فاطمة شوقى

قال "ديسيو أودون"، رئيس الوكالة الوطنية البرازيلية للبترول، إن انتعاش صناعة النفط فى فنزويلا سيستغرق سنوات رغم أن أى تغيير محتمل للنظام سيجذب المستثمرين الأجانب.

ووفقا لصحيفة "خيستيون" البيروفية فقال أودون "إذا فتحت فنزويلا صناعتها أمام الشركات الأجنبية، فستجذب بالطبع الاهتمام، لكن إنتاجها منخفض للغاية مما سيجعل أمر انتعاشه يستغرق سنوات".

وأكد المسئول البرازيلى أن "صاحب أكبر احتياطيات النفط فى العالم وأكبر منتج فى أمريكا اللاتينية ، انخفضت فنزويلا إلى المركز الرابع فى المنطقة، مشيرا إلى أن الانهيار السياسى والاقتصادى التى تعانى منها البلاد أدى إل انخفاض الانتاج إلى أقل من ثلث إنتاج البرازيل، التى تولت ريادة انتاج النفط الآن فى أمريكا اللاتينية".

وكان "روبرتو كاستيلو برانكو" ، المدير التنفيذى لشركة بترولى برازيليرو إس إيه ، قال فى وقت سابق من هذا الشهر إن منتج النفط الحكومى الفنزويلى "دمر وسيستغرق الأمر سنوات قبل أن يستأنف الإنتاج".