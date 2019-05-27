محكمة ملاوى تعيد فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية بعد شكاوى بالتزوير

كتبت – هناء أبو العز

أمرت المحكمة العليا في ملاوي بإعادة فرز جزئي للانتخابات عقب شكاوى من حزب المعارضة الرئيسي من تزوير الانتخابات، كما أمر المجلس الانتخابي بعدم إعلان النتائج، لحين إعادة الفرز.

وكانت المحكمة العليا في ملاوي تلقت 147 شكوى من بعض الأطراف المشاركة في التصويت على الانتخابات الرئاسية ، وأبلغ حزب "لازاروس تشاكويرا"، حزب مؤتمر مالاوي ، المحكمة أنه وجد مخالفات في نتائج 10 من 28 مقاطعة في البلاد .

وأمرت المحكمة العليا ، حسب ما ذكرته وكالة "رويترز"بوقف إصدار النتائج وإعادة فرز الأصوات في ثلث الدوائر الانتخابي، وفى بيان لها قالت المحكمة "تم تعليق اعلان النتائج الرئاسية حتى يتم التحقق من النتائج ، من خلال اعادة فرز شفافة لوثائق الاقتراع بحضور ممثلين عن الاحزاب السياسية التي خاضت الانتخابات."

وقالت مديرة اللجنة الانتخابية ، جين أنسا ، إنها ستنتظر العملية القانونية قبل إعلان النتائج. ولم تعطى أي إشارة عن موعد الإعلان.

وقبل إيقاف العد بسبب الشكاوي ، ذُكر أن مرشح حزب الحركة الاشتراكية تشاكويرا حصل على 35.4٪ من الأصوات في ثلاثة أرباع مراكز الاقتراع، بينما حصل الرئيس الحالي بيتر موثاريكا على 40.9 %.