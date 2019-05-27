محكمة صينية تقضى بسجن مسئول سابق 12 عاما فى اتهامات بالفساد

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قضت محكمة "الشعب" فى بكين، بالسجن لمدة 12 عاما بحق مسؤول بارز سابق فى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، بتهمة الحصول على رشاوى بنحو 32.8 مليون يوان (حوالى 4.7 مليون دولار).

وذكرت المحكمة، فى بيان اليوم الاثنين، أنها قضت كذلك بغرامة بقيمة مليونى يوان (286 ألف دولار) بحق تشانج هوا وى، عضو فريق فحص الانضباط فى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني، مع إعادة الممتلكات التى حصل عليها بطريقة غير قانونية إلى خزانة الدولة.

وأضافت المحكمة، أن تشانج استغل منصبه للحصول على منافع لآخرين فى أعمال وبيع ممتلكات، والتحقيق فى قضايا وترقيات شخصية، وحصل فى المقابل على أموال وهدايا، من بينها: لوحات زيتية وسبائك من الذهب وأحجار يشم ومجوهرات خلال الفترة بين عامى 2006 و2014.

وأوضحت المحكمة أن تشانج حصل على حكم مخفف، حيث اعترف بذنبه، وقدم معلومات إضافية عن جرائمه، وأبدى ندمه، وجرت استعادة جميع الأموال التى حصل عليها بطريقة غير قانونية.