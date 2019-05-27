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محافظ كفرالشيخ: إضافة أراضى جديدة لحل مشكلة مقدمى حجز 5 آلاف و9 آلاف جنيه

الإثنين، 27 مايو 2019 02:48 م
محافظ كفرالشيخ: إضافة أراضى جديدة لحل مشكلة مقدمى حجز 5 آلاف و9 آلاف جنيه جانب من الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ إنه سيتم دراسة إضافة أراضى لبناء إسكان اجتماعى، لمشكلة أصحاب الإسكان الاجتماعى مقدمى حجز 5 آلاف و9 آلاف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الإسكان والمحاسب على الطباخ، مدير الشئون المالية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،الموضوع سيستغرق وقت كبير وإنشائها قد يصل إلى عامين، ونبحث جميع الحلول البديلة لإنهاء مشكلة أهالينا المتقدمين للحصول على شقق الاسكان الاجتماعى لإنهاء أزمة دامت لسنوات، ويتم التنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير أراضى ليتم بناء إسكان اجتماعى عليها فى مدينة كفرالشيخ.

وأوضح محافظ كفرالشيخ،أن هناك 834 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لمستحقيها بمراكز قلين، والرياض، وفوه، والحامول، ومطوبس، ولدينا الامكانيات التى تتيح تسليم هذه الوحدات السكنية لمن قام بسداد مقدم حجز 5 آلاف و 9 آلاف بالمشروع القومى للإسكان، طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك، والتى تضمنت 240 شقة سكنية بقلين، و392 بالقليعة بالحامول، و70 شقة سكنية بالرميلى بفوه، و93 شقة سكنية بقرى برمبال والجزيرة الخضراء بمطوبس، و47 شقة سكنية بالمثلث بالرياض، بإجمالى عدد وحدات 834وحدة سكنية جاهزة للتسليم وعلى من يرغب من المستحقين استلام وحدة سكنية ضمن هذه الوحدات اختيار أقرب مركز له لإنهاء إجراءات التحويل والتسليم من اصحاب مقدم الحجز ال 5 و 9 آلاف جنيه.

وأكد محافظ كفر الشيخ، إنه قرر إعادة تسكين الحالات الأولى بالرعاية فى مراكز المحافظة "فوه، وقلين، وسيدى سالم، والحامول" وحصر الحالات الأولى بالرعاية لتسكينهم فى العمارات المخصصة لهم والتأكد من مدى دقة الحصر.

 

 


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