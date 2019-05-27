محافظ قنا: توريد 136 ألف و772 طن قمح للصوامع والشون

قنا - وائل محمد

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، على متابعته الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أى معوقات، مشيراً الى أنه حتى الآن تم توريد 136 ألف و772 طن قمح، لافتا إلى أن المحافظة تستهدف استلام 190 الف طن قمح خلال موسم التوريد الجارى الذى بدأ فى 15 أبريل الماضى ويستمر حتى 15 يوليو المقبل .

وذكر الهجان، أنه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات" لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الاردب حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 670 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و655 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بداية موسم توريد القمح الجارى، مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

وأكد محافظ قنا على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم فى أسرع وقت ممكن وذلك فى إطار الحرص على توفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.

من جانبه، ذكر أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا، أن كميات القمح الموردة لشوّن وصوامع المحافظة والتي بلغت 136الف و772 طن موزعة كما يلى 62 ألف و97 طن تم توريدها إلى الشوّن والصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر العليا و74 ألف و503 طن تم توريدها إلى الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين و172 طن تم توريدها إلى الشوّن التابعة للبنك الزراعى.