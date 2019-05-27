سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 10:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا: توريد 136 ألف و772 طن قمح للصوامع والشون

الإثنين، 27 مايو 2019 10:00 م
محافظ قنا: توريد 136 ألف و772 طن قمح للصوامع والشون توريد قمح للصوامع والشون
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق
أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، على متابعته الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أى معوقات، مشيراً الى أنه حتى الآن تم توريد 136 ألف و772 طن قمح، لافتا إلى أن المحافظة تستهدف استلام 190 الف طن قمح خلال موسم التوريد الجارى الذى بدأ فى 15 أبريل الماضى ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وذكر الهجان، أنه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات" لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الاردب حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 670 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و655 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بداية موسم توريد القمح الجارى، مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

وأكد محافظ قنا على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم فى أسرع وقت ممكن وذلك فى إطار الحرص على توفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.

من جانبه، ذكر أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا، أن كميات القمح الموردة  لشوّن وصوامع المحافظة والتي بلغت 136الف و772 طن موزعة كما يلى 62 ألف و97 طن تم توريدها إلى الشوّن والصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر العليا و74 ألف و503 طن تم توريدها إلى الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة  للصوامع والتخزين و172 طن تم توريدها إلى الشوّن التابعة للبنك الزراعى.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى لـ 2 مليون 720 ألف طن

توريد 94% من المستهدف بموسم القمح لصوامع وشون القليوبية منذ بدء الموسم

الانتهاء من حصاد 89% من القمح.. واستمرار توريد المحصول للسلع التموينية

زراعة الدقهلية : توريد 157 ألف طن من القمح بالشون والصوامع

محدش بياكلها بالساهل.. تشوين محصول القمح فى الطقس الحار والصيام

موسم توريد القمح

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

توريد القمح


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة