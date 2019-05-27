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محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعبى خماسى لكرة القدم بطور سيناء

الإثنين، 27 مايو 2019 11:38 م
محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعبى خماسى لكرة القدم بطور سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ملعبي "خماسي" لكرة القدم بحي النصر والشروق، بمدينة طور سيناء، بتكلفة مليون جنيه، وذلك ضمن خمسة ملاعب خماسية إحداها بوادي مندر بشرم الشيخ، وملعبين بطور سيناء، وملعب بأبو زنيمة، وملعب بأبورديس، وذلك لإتاحة ممارسة الرياضة للوديان والتجمعات البدوية، باجمالي مليونين ونصف المليون جنيه.

ووزع المحافظ خلال الافتتاح ملابس رياضية للملاعب الخمسة كهدية لأبناء تلك الأماكن ولسهولة ممارسة الرياضة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، ومحمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة، وفوزي همام، السكرتير العام المساعد، واحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء.

وأمر المحافظ بشراء 150 طقم رياضي تيشرت وشورت وحذاء رياضى و15 كرة قدم .

وناشد المحافظ الأشبال عدم ممارسة الرياضة وقت الظهيرة لعدم تعرضهم الشمس وطالب منهم الحفاظ على الملاعب.

 


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