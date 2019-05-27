محافظ بنى سويف: جدول ميدانى أسبوعى للرقابة ومتابعة مستوى الخدمات بالقرى والعزب

بنى سويف : هانى فتحى

كلف المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف وحدات التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات بتكثيف حملات الرقابة على مستوى الخدمات الحيوية التى يتعامل معها المواطن بشكل أساسى ويومى، مشددا على ضرورة أن تشمل حملات المتابعة والتفتيش الوحدات الخدمية بالقرى والعزب، مع إعداد جدول ميدانى أسبوعى يتم متابعة تنفيذه من خلال الإدارة المركزية للمتابعة بالديوان العام وغرفة عمليات المحافظة الرئيسية، ليتم عرضه بشكل يومى على مكتبه شخصيا.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير وحدة التفتيش والمتابعة والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام، وذلك فى الفترة من 1 مايو إلى 15 مايو الجارى، والذى تضمن جهود المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات فى قطاعى الصحة والتعليم.

وتابع المحافظ أعمال لجنة المرور الدورى على المستشفيات الحكومية وإعداد تقارير عن صلاحية المبانى والأجهزة وعقود الصيانة والتى شكلها المحافظ بقرار رقم 1335 بتاريخ 2/10/2018 برئاسة السيد السكرتير العام المساعد وعضوية أحد الأساتذة بكلية الهندسة من ذوى الخبرة فى الأجهزة الطبية ووكيل وزارة الصحة وآخرين من المختصين، حيث تم المرور خلال الفترة المذكورة على مستشفيات (ناصر – الحميات – ببا – الفشن – مركز طبى الغمراوى).

وناقش المحافظ تقرير لجنة التفتيش المالى والإدارى التى تختص بالمرور بصفة دورية ومستمرة على المستشفيات المركزية للوقوف على مدى تواجد الأطباء والعاملين بها والوقوف على مستوى الخدمة العلاجية التى تقدم للمواطنين ومدى توافر الأدوية والأمصال ومتابعة كافة الأقسام الداخلية بهذه المستشفيات، حيث تم خلال الفترة المذكورة المرور على مستشفى (ببا المركزى – الواسطى المركزى – اهناسيا المركزى).

وتابع محافظ بنى سويف ما تم تنفيذه من تكلفياته لرؤساء الوحدات المحلية بالمرور الدورى على المنشآت الحيوية بنطاق كل مركز للوقوف على الملاحظات واتخاذ ما يلزم نحو تلافيها فى حينه، حيث تم المرور على عدد 312 منشأة (وحدات صحية – مدارس – مراكز شباب – وحدات اجتماعية – جمعيات زراعية – محطات صرف صحى – مستشفيات – وحدات قروية).

وفى سياق آخر، ضبطت لجنة حماية المستهلك ببني سويف 27 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة استهدفت مركز ومدينة اهناسيا غرب بنى سويف.

وأسفرت الحملة عن تحرير 27 مخالفة متنوعة بواقع 12 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر للمخابز البلدية متعلقة بـ(تصرف في جزء من حصة الدقيق، عدم وجود قائمة للتشغيل، عدم إعطاء بون صرف، تدني مستوى نظافة أدوات العجين)، و3 محاضر خاصة بالذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم تغطية اللحوم بالشاش، وحيازة سلع منتهية الصلاحية.

ومن جهته أوضح السكرتير العام المساعد تامر أبو النجا فى بيان للمحافظة اليوم الاثنين، أن لجنة "حماية المستهلك"، التي شكلها المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، تضم التموين والصحة وحماية المستهلك وبإشراف ومتابعة وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وتهدف اللجنة لتوحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، حيث يتم إعداد تقرير أعمال يومي وعرضه على المحافظ، لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذية بالمحافظة.