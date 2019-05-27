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محافظ المنوفية يتفقد مصانع مدينة السادات.. ويؤكد: توفير مناخ جيد للإستثمار

الإثنين، 27 مايو 2019 11:46 م
محافظ المنوفية يتفقد مصانع مدينة السادات.. ويؤكد: توفير مناخ جيد للإستثمار اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية _محمد فتحى
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تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، عدد من المصانع بمدينة السادات، للوقوف على الحالة العامة للمدينة والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور رئيس المدينة، ورئيس جهاز مدينة السادات، ورئيس جمعية المستثمرين بالمدينة.

وأكد المحافظ، دعمه الكامل للاستثمار وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين لخلق مناخ استثمارى جيد يساعد على النهوض بالوضع الاقتصادى للدولة وفتح مجالات جديدة لجذب الإستثمار وتشجيع المستثمرين الجادين مما يعمل على توفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومى، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية بالسادات ذات صرح عملاق فهى تعد قاطرة للتنمية الصناعية، مشيراً إلى دعم المحافظة الكامل للمستثمرين للإرتقاء والنهوض بالمنطقة الصناعية لدورها الحيوى فى دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية شاملة بالمحافظة.

 

 

 

 


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