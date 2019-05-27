محافظ أسوان : انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية وتوفير الراحة للطلاب

أسوان ندى سليم

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أن إمتحانات الدبلومات الفنية بمختلف اللجان الإمتحانية تسير على مايرام، موجها مسئولى التربية والتعليم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب والمراقبين وتوافر كافة سبل الراحة.

وذلك من خلال توفير المراوح وأجهزة التكييف داخل اللجان للحد من إرتفاع درجات الحرارة، بما يحقق معه الأداء المتميز للطلاب فى الإجابة على كافة الأسئلة بالورقة الإمتحانية فى سهولة ويسر، وتحصيل أعلى الدرجات العلمية فى المواد الدراسية المختلفة.

ومن جانبه، أوضح السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فى بيان بأن هناك متابعة مستمرة من محافظ أسوان لسير إمتحانات الدبلومات الفنية للتعليم الصناعى والتجارى والزراعى نظام الثلاث والخمس سنوات، والتعليم المزدوج، وأيضاً إمتحانات الصف الأول الثانوى والتى تتم خلال هذه الأيام، موضحاً بأنه يتم رصد الحالة العامة للإمتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وأيضاً غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس على مستوى المحافظة.

وأشار الفيومى، إلى أن مديرى الإدارات التعليمية يقومون بشكل مستمر بتفقد اللجان الإمتحانية كلاً فى نطاقه، للإطمئنان والتأكد من إنتظام سير الإمتحانات والتعامل الفورى مع أى معوقات أولاً بأول، تحقيق الإنضباط والهدوء لإنجاح العملية الإمتحانية بالشكل المطلوب، لافتاً بأن مدير إدارة إدفو التعليمية، تفقد عدد من المدارس بنطاق المركز أهمها لجان مدرسة إدفو الحديثة و مدرسة علاء عبد الرحيم علوى للتربية الفكرية.