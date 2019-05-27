محافظ أسوان: إنجاز 3 مشروعات محاور تنموية وكبارى على النيل قريبا

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أن هناك دفعة قوية لإنجاز العمل فى المشروعات التنموية العديدة التى تشهدها أسوان خلال الفترة الحالية ومنها 3 محاور عرضية تنموية وكبارى على النيل، وهى "كلابشة ودراو وكوبرى بديل لخزان أسوان"، وذلك فى إطار إهتمام الدولة بتنمية الصعيد وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة تساهم فى ربط شرق النيل بغربه وبالتالى خلق تجمعات صناعية وعمرانية جديدة.

وتفقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، يرافقهم اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، مشروع محور خزان أسوان الحر والذى سيكون بديل لكوبرى الخزان القديم والذى سيربط بين شرق مدينة أسوان وحتى بداية الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، عابراً نهر النيل ليربطه بالطريق الزراعى الشرقى أسوان/ القاهرة، وأيضاً ربطه بطريق أسوان/أبو سمبل، حيث يبلغ طول المحور التنموى الجديد 4,5 وعرضه 30 متر بواقع 3 حارات فى كل إتجاه، كما أن جزء المحور الذى سيعلو النيل يبلغ طوله 320 متر، وتم تصميمه ليكون كوبرى ملجم.

كما تفقد محافظ أسوان مشروع رفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى "أسوان / القاهرة" من كمين غرب أسوان وحتى مشروع الطاقة الشمسية بطول 20 كم وبتكلفة 71 مليون جنيه، حيث يحدهذا الطريق من الحوادث المرورية المتكررة بهذه المسافة، وستبدأ إزالة طبقة الأسفلت الحالية لتحقيق التقوية المطلوبة للطريق فى ظل حركة النقل المتزايدة عليه فى إتجاه "السودان ومشروع توشكى، ومدينة أبو سمبل"، بالإضافة إلى نقل الخامات المحجرية المتنوعة.

وتفقد اللواء أحمد إبراهيم، مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى بطول 8 كم فى المسافة الواقعة أمام مشروع الطاقة الشمسية، حيث ستتحمل الشركات المنفذة لهذا المشروع القومى تكلفة إزدواج الطريق من الإعتمادات الموجه للتنمية المجتمعية، بناءاً على طلب محافظ أسوان من مسئولى المشروع، ليساهم ذلك فى تسهيل حركة دخول وخروج الحافلات ومعدات النقل الثقيل إلى هذا المشروع العملاق، والحد من الحوادث المرورية، والأعمال الإنشائية بمحور كوبرى كلابشة الجديد على نهر النيل من أجل ربط الطريق الغربى الصحراوى بالطريق الزراعى الشرقى بتكلفة 642 مليون جنيه، ويصل طوله إلى 23 كم وعرضه 21 متر ويضم 10 كبارى و 6 أنفاق ويهدف الكوبرى إلى تخفيف الإختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان له، أن إنشاء محور بديل لخزان أسوان سيساهم بشكل مباشر فى إستيعاب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل حيث يخدم حركة الأفواج السياحية فى إتجاه مطار أسوان الدولى وطريق أبو سمبل السياحى مع زيارة السد العالى وقرية غرب سهيل والحديقة الدولية الإستوائية ، علاوة على خدمة المقيمين بمناطق الخزان غرب وغرب سهيل وجزيرة سهيل وصحارى ، فضلاً عن جامعة أسوان وأيضاً الحركة التجارية ، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسة بالإنتهاء من هذا المشروع الهام خلال عامين.