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مؤسس هواوى يعارض ردا صينيا يستهدف شركة آبل الأمريكية

الإثنين، 27 مايو 2019 08:28 ص
مؤسس هواوى يعارض ردا صينيا يستهدف شركة آبل الأمريكية مؤسس هواوى رين تشنج فى
رويترز
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قال رين تشنج فى مؤسس شركة هواوى تكنولوجيز ورئيسها التنفيذى لوكالة بلومبرج إن ردا من بكين يستهدف شركة آبل غير مرجح وإنه سيعارض أى خطوة من هذا القبيل من جانب الصين ضد الشركة المنتجة لهواتف الآيفون.

وعند سؤاله عن دعوات البعض فى الصين لاستهداف آبل بإجراء انتقامى، قال رين إن سوف "يحتج" على أى خطوة من هذا القبيل إذا اتخذتها بكين.

وقال فى مقابلة مع وكالة بلومبرج "ذلك (الرد الصينى على آبل) لن يحدث أولا وقبل أى شيء وإن حدث سأكون أول المعترضين".

وأقر بأن القيود على التصدير من قبل إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستقلص تفوقا استمر عامين حققته الشركة على منافسيها لكن أضاف أن الشركة سوف تكثف إمداداتها من الرقائق أو أنها ستجد بدائل للتفوق فى مجال الهواتف الذكية والجيل الخامس.

 

 


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