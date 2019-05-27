سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 07:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

لو الحزن مسيطر عليك وبتفكر.. نصائح للتخلص منه

الإثنين، 27 مايو 2019 06:30 ص
لو الحزن مسيطر عليك وبتفكر.. نصائح للتخلص منه حزن أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر
إضافة تعليق
قد نشعر في بعض الأحيان بخيبة الأمل، نتيجة صدمة ما تعرضنا لها سابقًا أو بعض الضغوط الحياتية اليومية، أو فقدان شخص عزيز، فيسيطر على قلوبنا الحزن بشكل كبير ونرغب في التخلص منه لكن أصبح يسيطر بشدة، حتي أصبحنا نرغب في التخلص من حياتنا عن طريق الانتحار، وهذا يرجع لعدم قدرتك علي ممارسة الحياة بشكل سليم، والوحدة التي تستلم لها، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل النصائح النفسية للتخلص من الحزن والرغبة في الانتحار، وذلك وفقًا لموقع "wikihow".
 
التفكير في الانتحار
التفكير في الانتحار
 
-الجلوس مع أشخاص نشعر معهم بالأمان من أهم النصائح التي تحميك من الرغبة في الانتحار وتقلل من تفكيرك بهذا الأمر، وفي حالة عدم وجودهم ابحث أنت بنفسك عنهم عن طريق خلق مناخ جيد لك ولحياتك اليومية.
 
-اخرج شحنات الغضب التي تشعر بها بشكل دائم ولكن بالطبع مع الأشخاص الذين تثق بهم، كطبيب نفسي أو صديق أو قريب تحدث عن  الأفكار الانتحارية التي تشعر بها بشكل دائم حتي لا تكبر في المخ وتستطيع السيطرة عليها.
الانتحار
الانتحار
 
-من أفضل النصائح التي تحميك من التفكير في الانتحار هو التعرض للشمس دائمًا، فهي تخلص من الشعور بالاكتئاب  وتقضي علي المشاعر السلبي التي تشعر بها.
 
-ممارسة الرياضة تساوي صحة نفسية جيدة خالية من الأفكار الانتحارية والمشاعر السلبية، ولذا عليك ممارستها يوميا للحصول على صحة نفسية جيدة.
 
-عليك ممارسة الأهداف القديمة التي كنت ترغب في الحصول عليها وممارسة الأشياء التي تفضلها، كتربية حيوان أليف أو القراءة.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ازعل بس متطولش.. اعرف الحزن ممكن يعمل ايه فى صحتك؟

اكتئاب وحزن علامات هتظهر عليكى بعد الاجهاض.. ازاى تساعدى نفسك؟

إذا زادت فترة حزنك عن هذه المدة عليك الذهاب للطبيب

مش هيضر الرئة بس.. دراسة أمريكية تؤكد: تلوث الهواء يسبب الحزن

الانتحار

الحزن

طرق التخلص من الحزن

طرق التخلص من فكرة الانتحار


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تيار لتحرير العقول".. الفكر الإخوانى وباء ينتشر فى المجتمع.. والتنظيمات الإرهابية تستخدم أحدث الأساليب التكنولوجية لمحاولة استقطاب عناصر جديدة.. ومطالبات بتشكيل تيار يفند ويفضح الأفكار الإرهابية وأكاذيبهم

"تيار لتحرير العقول".. الفكر الإخوانى وباء ينتشر فى المجتمع.. والتنظيمات الإرهابية تستخدم أحدث الأساليب التكنولوجية لمحاولة استقطاب عناصر جديدة.. ومطالبات بتشكيل تيار يفند ويفضح الأفكار الإرهابية وأكاذيبهم

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

تعرف على عقوبة إرسال رسائل نصية مزعجة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تعرف على عقوبة إرسال رسائل نصية مزعجة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

5 ضوابط وضعها "الأعلى للإعلام" لتغطية الحوادث الإرهابية.. تعرف عليها

5 ضوابط وضعها "الأعلى للإعلام" لتغطية الحوادث الإرهابية.. تعرف عليها

استخراج بطاقة الرقم القومى من منزلك بضغطة زر.. تعرف على الخطوات

استخراج بطاقة الرقم القومى من منزلك بضغطة زر.. تعرف على الخطوات

اليوم.. بدء تلقى طلبات اعتذارات المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة

اليوم.. بدء تلقى طلبات اعتذارات المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة

الرجوع الى أعلى الصفحة