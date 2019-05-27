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للسيدات فقط.. النزيف المصاحب لحالات الإجهاض يستمر لمدة أسبوعين

الإثنين، 27 مايو 2019 08:30 م
للسيدات فقط.. النزيف المصاحب لحالات الإجهاض يستمر لمدة أسبوعين الإجهاض - أرشيفية
كتبت هند عادل
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الإجهاض هو فقدان الحمل التلقائى قبل 20 أسبوعًا من الحمل، فحوالى 8 إلى 20٪ من حالات الحمل تنتهى بالإجهاض، وتحدث الغالبية قبل الأسبوع الثانى عشر، وتختلف علامات وأعراض الإجهاض من سيده لأخرى، حسبما ذكر موقع webmed".

 

أعراض الإجهاض

أسباب_الإجهاض

 

- نزيف من المهبل يظهر كتدفق دموى يستمر لساعات متواصلة.

- ألم في أسفل الظهر.

- عادة ما ينتهى النزيف الكثيف خلال ثلاث إلى خمس ساعات من الوقت الذى يبدأ فيه النزيف الغزير. قد يتوقف النزيف الأخف ويبدأ من أسبوع إلى أسبوعين قبل أن ينتهى تمامًا.

 

لون الدم المتدفق نتيجة للإجهاض

يمكن أن يتراوح لون الدم من اللون الوردى إلى اللون الأحمر إلى اللون البنى، فالدم الأحمر هو دم جديد يترك الجسم بسرعة، أما الدم البنى فهو الدم الذى كان فى الرحم لفترة من الوقت، وقد تلاحظ المرأة تفريغ لون البنى الغامق، أو بالقرب من الأسود، أثناء الإجهاض.

 

ماذا يعنى الإجهاض الفائت

يحدث الإجهاض الفائت عندما يكون الجنين قد مات، وعادة ما يتم تشخيص هذا النوع من الإجهاض عن طريق الموجات فوق الصوتية.

فى كثير من الحالات سيستغرق الإجهاض حوالى أسبوعين ليمر بشكل طبيعى، وبمجرد بدء الإجهاض يجب أن يتم تمرير الأنسجة وأثقل نزيف فى غضون ثلاث إلى خمس ساعات بعد انقضاء الجنين، قد وتستمر المرأة تعانى من وجود البقع الدموية والأنسجة الخفيفة لمدة أسبوع إلى أسبوعين.


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