لافروف: واشنطن تعزز زيادة الصراع فى أمريكا الجنوبية

موسكو(أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعزز زيادة الصراع فى أمريكا الجنوبية.

وقال الوزير الروسى عقب لقائه نظيره الكوبى برونو رودريجيس: "ما نراه الآن فى تصرفات واشنطن تجاه فنزويلا هو تجاهل كامل لإرادة بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى نفسها، لأن الإدارة الأمريكية تبذل الآن كل جهد ممكن لضمان تحول الاختلافات الأيديولوجية بين الحكومات إلى مواجهات سياسية وحتى إلى مواجهة عسكرية"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأكد عمق العلاقات الوثيقة التى تربط بين روسيا وكوبا، مشيرا إلى أن موسكو تبذل قصارى جهدها فى كافة المجالات من أجل تحسين العلاقات مع كوبا.

وقال إن روسيا تعمل على توطيد العلاقات مع كوبا وذلك من خلال تواجد شركات روسيا فى مجال الطاقة وتوريد السيارات والمجالات الزراعية فى كوبا.

وأشار لافروف إلى أنه بحث مع وزير الخارجية الكوبى سبل تعزيز التعاون فى مجال الطب والصيدلة ومجال الإلكترونيات وغيرها من المجالات المهمة، مشيرا إلى أنه أجرى عددًا من الاتصالات؛ لتعزيز التعاون الاقتصادى مع كوبا.