كيف تتخلص من أعراض انسحاب الكافيين أثناء الصيام؟

كتبت فاطمة خليل

يشعرالكثيرمن الناس بأعراض عديدة عند التوقف عن شرب القهوة أثناء الصيام، مثل الصداع والارهاق وألم العضلات حتى يتم تكيف الجسم واعتياده على عدم شرب القهوة فى هذا التوقيت وبحسب موقع webmd يمكنك تقليل هذه الأعراض الخاصة بانسحاب الكافيين من خلال ما يلى:

- قلل من تناول الكافيين تدريجياً، حيث يمكن أن يسبب الإقلاع عن الكافيين تماما تغيرات جذرية في كيمياء المخ، والتي قد تؤثرعلى مزاج الشخص وقدرته المعرفية وصحته البدنية.

-الحصول على قدر وافرمن النوم، سيساعدك في مكافحة التعب. كما يمكن أن يساعدك في الشعور بالراحة بتقليل اعتماد الجسم على الكافيين.

- قد يساعد تناول كوب قهوة أثناء السحور في تجنب الصداع أثناء النهار.

- تجنب تناول القهوة أثناء أو بعد الإفطار أيضًا، لأن الإفراط في تناول الكافيين يؤدي إلى الجفاف ويزيد من العطش.

- اشرب مزيد من المياه والسوائل بين فترتي الافطار والسحور لتعويض الجفاف وتجنب الشعور بالصداع فى الصيام.